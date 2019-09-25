因竊盜案多次進出監獄的吳姓男子，2018年1月參加立法院前的社運抗爭，進而結識1名女子，雙方攀談熟識後，吳還收對方當乾女兒，並表示要介紹葉姓乾兒子給她當男朋友。

3人後來在北市中正區某咖啡店聚會聊天，一直到晚上11時許，葉男隨即離去，但吳又執意帶乾女兒前往景美夜市宵夜，被害女子後來因疲勞身體不適，吳又誆稱先到旅館洗個澡，讓身體暖和後再回家，被害人因相信「乾爹」，和吳前往大同區旅館投宿。

女子後來睡著，吳卻露出猙獰面貌，將被害人叫醒逼其口交，接著強行性侵、肛交對方，一直到次日8時才讓對方離去。

被害人不甘受辱，當天即向檢警報案，警方循線追查，將這匹惡狼循線逮捕，士林地檢署開庭偵查後，認定吳男以誘騙、脅迫方式，強逼被害人與其發生關係，造成被害人難以抹滅的傷害，行徑惡劣，日前依強制性交罪起訴吳男。

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(中時 )