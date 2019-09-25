媽祖醫院慶重陽，邀9旬長者談養生長壽之道。（張朝欣攝）

北港媽祖醫院25日舉辦重陽敬老活動，邀請數名90歲以上長者分享養生長壽之道，並準備重陽糕、菊花飲讓老人家延年益壽、健康長久，另贈送300份「北媽守護、十分幸福」卡，讓門診長者們提前歡度重陽佳節。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院25日舉辦敬老活動，由閃亮樂團動人的演唱揭開序幕，隨後由97歲張爺爺分享長壽養生之道，他表示要活就要動，不僅身體要動，腦子也要動，所以要常常到處走動融入社會，同時持續學習讓腦筋靈活。

院長吳錫金並針對老年人常見的疾病安排醫師進行講解，排尿中心主任鄒頡龍教授表示，老年人經常有泌尿疾病的困擾，男性最常見的是攝護腺肥大，80歲以上男性90％有攝護腺肥大，如果症狀明顯，可以用藥物控制，較嚴重者排尿有困難，則建議手術治療。

骨科主治醫師謝宏侖則提醒長者特別注意骨質疏鬆症，它是1種全身性骨量減少症狀，年長者可藉由含鈣飲食與輕量運動加以預防。骨質疏鬆的治療是一輩子的事，藥物的使用應諮詢醫師，並需治療一段時間，千萬不要自行停藥，以免影響治療結果。

(中時 )