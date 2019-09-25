陸客流失，嘉義市積極拚國際觀光團多元化，市長黃敏惠6月帶團訪日拚觀光，獲得回響，日本旅行業者允諾推展，25日市府觀光新聞處與嘉義市6所國立高中職學校代表會商，爭取明年日本學生修學旅行團至少來嘉2天1泊。

觀新處表示，日本修學旅行相當於畢旅，台灣已被視為日本學生出國修學旅行的主流選擇，2016年超越美國、南韓、中國大陸，成為日本最夯的海外修學旅行地，2017年5.3萬名學生來台，預計2019年會超過6萬人，市府積極拓展日本觀光市場。

觀新處長張婉芬說，黃敏惠市長今年6月參訪日本，開啟與日本旅行業會商的機制，目前有1團共200名學生修學旅行團預計明年來嘉義市，嘉中、嘉女、嘉商、嘉工、嘉家、華商等6所高中職校樂意配合交流。

張婉芬說，6所高校已有與日本學校交流的經驗，以往日本修學旅行團來嘉義通常在學校停留半天，市府與6校研議安排修學團到各校參訪特色課程，如日本人喜歡台灣珍奶，則由學校餐飲科教做珍奶，或交流美術、語文、民俗體育等特色課程，希望爭取修學團至少來嘉2天1夜。

嘉中校長劉永堂說，嘉義的學校對日本學生不陌生，各校都有帶學生到日本見習的經驗，都受到日本親切熱情的接待，未來若接待日本學校來訪，一定全力做到最好，為嘉義市做最好的城市外交。

(中時 )