甜點大師陳立喆打造甜點，也打造打卡景點，店內白色大鯨魚，讓學生族喜歡拍照打卡，也有網美前來朝聖，堪稱從視覺到味覺的美食饗宴。（張妍溱攝）

曾獲世界甜點冠軍的台灣之光陳立喆，以自己英文縮寫「L.Z. DESSART」為名，在台中市西區開設無框架甜點店，以3D立面、瀕臨絕種的大翅鯨為店內主題布置、打造打卡景點，每1份甜點帶來美妙滋味，都是獨創「藝術品」，連再平凡不過的起司蛋糕，經他巧手捻成，取名「鯨奇」，觸動饕客視覺與味蕾。

「開創甜品新局面！」，陳立喆打造的甜點，美到令人捨不得吃，「鯨奇」的形狀為1尾白色小鯨魚的起司蛋糕，以透明薄層的「鯨魚糖罩」包覆，簡直華麗升級，口感清爽、柔滑的蛋糕，混合蘋果、柚子、檸檬為基底，酸甜滋味、入口即化，讓饕客讚不絕口。

陳立喆表示，國中時期在南部麵包店打工，對做甜點很有興趣，縱使每天在強光下不斷練習、罹患了夜盲症，但喜歡製作甜點的心仍停不下來，10多年前甜點市場不怎麼跟風，開店又關店，喜歡參加比賽的他，於2014年獲世界甜點冠軍，台中開店一圓藝術甜點的夢想。

不但要超夢幻、超好吃、還要超好拍，陳立喆的手創甜點，擄獲少女們的心與味蕾，牆面海洋鯨魚風，讓學生族喜歡拍照打卡，另下午茶時段，更受OL、貴婦族群的喜愛，也有網美前來朝聖，堪稱從視覺到味覺的美食饗宴。

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