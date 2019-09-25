國安會日前召開中國升高對臺威脅及介入選選專案會議，國安會秘書長李大維表示，中國近來一連串對臺灣具威脅性的舉措，顯示中國當局正無所不用其極地介入2020年臺灣「二合一」選舉。建議未來除聯合美、日等印太區域友我國家，確保臺海現狀不被改變之外，也要尋求臺灣的國際戰略新定位及外交發展的最佳選項。

國安會「因應兩岸關係新情勢專案小組」9月23日下午3時召開會議，由國安會秘書長李大維主持，與會人員包括：外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通、國防部副部長張哲平、國安局副局長柯承亨、國安會諮詢委員傅棟成、副秘書長蔡明彥等，總統府今天公布會議內容。

府方指出，這項會議是針對近來兩岸關係情勢變化，以及今年底前中國對臺政策的可能動向，進行報告及討論；國安會並提出「中國升高對臺威脅與介選之綜合研析」專案報告，報告指出中國近來對臺灣一波又一波的施壓恫嚇，包括：持續性對臺軍演、暫停陸客自由行及大幅縮減團客、抵制金馬獎、利誘索羅門、吉里巴斯與我斷交等等，顯示中國當局正無所不用其極介入2020臺灣「二合一」選舉。

會議中也針對中國升高對臺威脅的原因及介入臺灣選舉的策略及各種作為進行研判，並對年底前北京對臺作為的各種可能情境及因應，進行沙盤推演，最後由主席國安會秘書長李大維作成結論，並呈報總統。

專案小組會議也決定將「中國升高對臺威脅與介選之綜合研析」報告摘要提供新聞媒體，以利國人能充分掌握正確資訊，避免受中國當局及有心人士的影響及誤導。

國安會也建議，在因應中國當局日益升高的對臺威脅及介入選舉，必須特別強調幾點：

第一，在政治上，特別要強調，這不是戰爭或者是和平的抉擇，而是維持中華民國主權獨立現狀、或被中國統一的抉擇。

第二，在國際關係上，未來除須堅守「維持臺海和平穩定現狀」的國際共識，並聯合美、日等印太區域友我國家，確保臺海現狀不被改變之外，也要尋求臺灣的國際戰略新定位及外交發展的最佳選項。

未來一方面，加強對邦交國實質發展的貢獻、鞏固長久邦誼，另一方面，更要善用國際上日益擴大的友我新情勢，推動更多元、深廣的實質外交關係，提升臺灣在國際社會的能見度及建設 性角色，彰顯國家的主權，進而讓臺灣成為維 護民主、自由與人權、促進區域和平與發展的 最可信賴之夥伴。

第三， 在國防上，我們必須讓廣大的人民知 道，唯有堅實、強大的國防力量，才能嚇阻中 國的軍事冒進，保障臺海的和平與穩定。面對 中國的軍事威脅，我們不主動求戰但不畏戰， 秉持「防衛固守、重層嚇阻」之軍事戰略指導， 全面提升國軍戰力，以維護國土主權、捍衛自 由民主，確保區域和平與臺海穩定。

第四， 在國家安全上，我們必須嚴密注意及 防制中國大陸對臺灣社會日益擴大的滲透、分 化及統戰，除了完善國家安全防護網的各項法 制作業外，我們更要採取強有力的應對措施， 防止對岸透過網路攻擊、散布假訊息及用各種 方式影響部分媒體，操弄我輿論，干擾國內選 舉，以確保民主運作及公正性不受影響。

第五， 在經濟上，我們須有力因應美中經貿 衝突及國際經貿局勢變遷，積極協助臺商回臺 投資，及強化國際佈局，提升臺灣在全球產業 鏈的優勢與戰略地位。

而面對中國對臺灣經濟 的磁吸及企圖影響選舉的各種抵制及限縮措施， 我們更須重視經濟主體性，加速產業轉型升級， 減少對中國的依賴；政府也不坐視中國當局 「以經逼政」的陽謀，會採取強有力的應對措施來增強經濟抗壓性，保護我們產業和人民就 業，避免因抗拒中國統戰或受對岸限縮措施的影響而無辜受害。

(工商 )