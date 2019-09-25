據居民表示，牠當時正在平房的二樓屋頂上游走，震驚目擊到的民眾。（摘自BBCNEWS）

在法國里爾（Lille）附近小鎮阿爾蒙地爾（Armentières）有鄰居發現驚人景象。遠看是有著黑色身軀的小貓，但仔細看才發現不太像，竟然是隻「黑豹」！

據居民表示，牠當時正在平房的二樓屋頂上游走，震驚目擊到的民眾。警方和救援小組在包圍黑豹後發射鎮定劑將其捕獲。不過據目即黑豹民眾表示，牠很溫馴，推測是已被人馴化。

根據動保人員指出，這隻黑豹年紀大約五、六個月大，體型約一隻小型拉布拉多犬。警方也正在追緝這隻黑豹的主人，因為能夠飼養黑豹這種動物需要許可證，只有動物園才符合這種條件，這顯示了這位主人非法在民宅內飼養黑豹。

這隻黑豹年紀大約五、六個月大，體型約一隻小型拉布拉多犬。（摘自英國獨立報）

不過最新消息指出，這隻才被轉送到動物園的小黑豹，還沒待多久就驚傳被盜走，警方除了正在調閱動物園內監視系統外，他們懷疑與牠原飼養主人有關係，當地市長表示「找到小黑豹是我們唯一的目標」。整個案件變得越來越撲朔迷離。

(中時電子報)