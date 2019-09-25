嘉義耐斯王子大飯店推出秋冬補助加碼贈送棒球文創商品。（廖素慧攝）

嘉楠風華酒店推秋冬補助專案，對嘉義在地客推出一泊美食優惠方案 。（嘉楠風華酒店提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉楠風華酒店推秋冬補助專案，空中吧夜景是亮點 。（嘉楠風華酒店提供／廖素慧嘉義市傳真）

大陸自9月限縮來台的旅遊團，嘉義市大型飯店住房率掉2、3成，雖然中央推出秋冬專案補助國旅，但業者普遍感嘆「補得有限」，只能加碼優惠希望能搶攻國旅，耐斯王子大飯店送棒球文創商品，嘉楠風華飯店3款優惠方案，並有嘉義鄉親專屬優惠案。

嘉義市鈺通飯店負責人黃國芳說，陸客被限制來台後，住房率跌到不足4成，雖然有秋冬補助國旅專案，短期間不容易補滿流失的客源，該飯店近期將推出加碼優惠。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑說，該飯店客源多元，日本、歐美、東南亞都有，陸客團占約20％，9月陸客團被限制來台後，原本住房率7成以上，掉到剩約6成多，秋冬補助專案仍不夠補足流失的陸客，因而加碼推出4人同行不含早餐贈送棒球手套抱枕，或含早餐及泡泡展門票的來嘉當網美專案。

嘉楠風華酒店副理蘇惠美說，原本住房率有7、8成，9月起陸客團不來台，住房率減少約2成，為爭取國旅，搭配秋冬補助專案依不同房型及優惠措施推出2人同行3天2夜880元、2天1夜880元方案，另外，特別推出一泊美食0元入住專案限定嘉義縣市民眾專享優惠。

市府觀新處表示，統計全市60家以上旅宿業今年8月至9月的住房率，比去年同期約成長4％至5％，主要是自由行旅客用秋冬補助專案來嘉玩。

(中時 )