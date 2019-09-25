吳青峰出道15年，今年推出個人首張專輯《太空人》，將於11月23日在高雄巨蛋舉辦《太空備忘記》巡迴演唱會，吳青峰原擔心會不會有粉絲來，甚至在社群上貼心提醒歌迷購票前要三思，「好好想想喔！不要亂買票說我沒警告你。」今中午開賣後，首場1萬2千張票門票也在3分鐘內瞬間完售，主辦單位也宣佈加場11月24日，將於10月5日中午12點拓元售票系統開賣。

吳青峰11月23日在高雄巨蛋舉辦《太空備忘記》巡迴演唱會，今中午開賣後迅速完售，主辦單位宣布加場。（環球音樂提供）

吳青峰日前在社群透露，演唱會呈現方式有很多奇形怪狀，自己不知道效果好不好，更形容這是自己人生第一場演唱會，會像是他的自言自語，也不忘幽默叮嚀大家睡飽再來。

為了杜絕黃牛，此次購票以實名制，購票系統設計重重關卡，粉絲第一時間需完成繁鎖的填單程序，還要完成2道考題，在3分鐘內迅速完售，也足見吳青峰的超夯人氣。幸運搶到票的峰迷則感謝購票實名制，開心表示「一直焦慮的吳新人可以放心了，我們在高雄等你！」

(中時 )