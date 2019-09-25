爭議23年的淡水河北側道路開發案，今（25）日於環保署進行第4次專案小組審查，最後環委建議修正後通過，此案也將第3度向環評大會叩關。由於淡北道路連通新北、台北，環委要求新北市必須與台北市達成協商，並把結果一併提到環評大會審查。

環委要求新北市進一步說明，與淡北道路相關的主要道路，如關渡大橋、淡江大橋、延平北路、大度路等，包括路口、路段的分流規劃；以及對於台北市銜接聯絡道路的衝擊，將來的管制方式及交通改善規劃。

對於反對方與台北市的疑慮，環委也要檢討交通流量分析中，公共運輸比率的設定參數、目標年旅運人次、通勤人數成長，以及各主要道路服務水準的合理推估，並補充主要方案與各替代方案之間的比較分析。

空氣游汙染方面，也有環委提出要求，將來道路興建後，細懸浮微粒等空氣汙染物的抵減措施須預先規劃，並補充碳氫化合物的影響評估報告。還有開路對鄰近生態環境的影響也不能忽略，新北市應補充說明，若生態監測發現異常時的停工、復工機制，並在合適位置設立環境監測。

淡北道路案從1996年至今飽經波折，進入二階環評後，先前又經過3次專案小組、2次環評大會審查，最後退回專案小組再審，今天再度過關後，也讓支持淡北道路興建的當地居民代表大為振奮。

不過今天也有多位反對民眾到場發表意見，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，本案在環評程序一再重考，從歷次審查就可看出爭議性大，不適合開發。事實上，學者已指出淡北道路無法解決交通問題，只會將塞車轉移到台北市。

(中時 )