中部打擊犯罪中心破獲暴力宗教組織，逮捕自稱「聖師」的主嫌林欣月和其他成員。警方表示，林婦落網後，神情就跟一般的中年婦人一樣，沒有什麼特別之處？偵訊過程中十分冷靜；對於警方偵訊內容基本上予以否認，不是答「不知道」、就是「不講話」以對。

警方指出，林婦設立「中華白陽四貴靈寶聖道會」之前，曾經參加過何宗教團體，警方無從查起？因無關這起犯罪事證；警方在大里市益民路查獲的據點，是她目前的住家兼道場；南投縣國姓鄉偏僻山區的道場，土地是由林婦的友人所提供。

警方透露，林婦已婚，育有子女，當她被警方逮捕押解到刑事局中部打擊犯罪中心偵訊時，有一男一女幫她請律師到中打；那一男一女是她的一對子女，還是兒子與媳婦，則不得而知？偵訊時只有律師在場，該對男女則先行離去。

警方偵訊過程中，林婦針對設立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，內部編制及警方詢問是否為加強控制信徒，對於不服從指令或想要脫離的信徒，動輒以「借軀驅魔」為藉口，由她指揮幹部「三才」痛毆？她都予以否認或以「不知道」或「不講話」來應對。

警方說，林婦在警方偵訊時都很冷靜，看起來就和我們鄰居的中年婦人沒有兩樣；令警方訝異的是，檢警清查約有30支打人的影片中，林婦竟然都未出現在影片裡。問她為何未出現在錄影帶中？林婦依就保持沉默以對。

刑事局偵六大隊第五隊長賴英門認為，林婦的犯罪事證無法用一般常理去推論；只能以「犯罪心理學」來解釋，那又將是另一個層面。

(中時 )