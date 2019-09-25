彰化139線景色優美宜人，加上近來欒樹開花、秋高氣爽，吸引重機騎士組車隊前來，也常有競速事故，彰警近日加強攔檢取締勤務。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰139線道位於彰化八卦山脈景色優美，卻因此吸引氣、機車聚集競速，車禍事故頻傳，彰化縣警局聯合監理單位組成聯合稽查小組，連續2天在重點19.8K、22K連續彎道路段分別設置攔檢點，執行取締件數55件。

彰化139縣道位處八卦山脈稜線，景色優美，是自行車、重機騎士熱門休閒路線，適逢欒樹開花、秋高氣爽，近日周休假日、傍晚甚至深夜，都吸引大批民眾，也經常傳出飆車競速事故，光本月就有4件受傷事故。

為減少139線車禍案件，彰化縣政府積極改善道路交通設，縣警局也在139線21k處設置固定桿測速器，今年以來已取締5454件，警方加強攔查及巡邏，盼有效遏止超速違規。根據警方統計，今年139線共發生共73件車禍事故，造成88人受傷；相較去年同期則為77件，並有91人受傷、1人死亡。

交通警察隊隊長魏顯驊表示，上周末2天取締勤務，總計告發無照駕駛28件、越級駕駛及號牌違規3件、變更改裝原有設備車體24件；另有30輛改裝車輛，在現場拍照後再發函給監理機關辦理車輛檢驗。

交通隊指出，已向中央爭取經費，將在139線19K至20K、22K至23K，還有25K至26K等三處設置區間測速系統，最快明年3月就能完成裝設啟用。

(中時 )