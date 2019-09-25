光良睽違12年、明年314白色情人節將二度攻蛋， 出道已有23年的他，唱紅不少膾炙人口歌曲，包括〈第一次〉、〈約定〉、〈勇氣〉、〈童話〉等，但近期發現許多歌手翻唱紅過原唱，他開始反向思考，決定在小巨蛋演唱會前，自辦免費音樂會，限制25歲以下歌迷取票得以攜伴入場，「讓現在的年輕人能記住光良這個人，記住我唱的歌！」

唱過多首膾炙人口經典歌，光良為了吸引年輕粉絲，10月11日舉辦「你爸媽肯定認識我 光良音約會」。（星娛音樂提供）

光良明年3月14日將二度攻蛋，近期釋出各類「如何破蛋」梗圖海報。（星娛音樂提供）

不少人翻唱經典歌，像是林宥嘉翻唱〈成全〉，而忘記原唱是劉若英（奶茶），光良坦言，「其實聽到會有點緊張，怕年輕人會不會只知道〈童話〉而不知道光良」，決定在明年小巨蛋演唱會前，自掏腰包辦「你爸媽肯定認識我」免費「音約會」。原本擔心限制年齡會被鐵粉抱怨，沒想到消息一出後，許多粉絲還給他建議，「乾脆替親戚中的七歲小朋友報名」，有位媽媽直接說要挺著孕肚來聽，「把光良的歌當胎教」，讓光良笑說：「我有零歲的小歌迷了！」

光良睽違12年、明年314白色情人節將二度攻蛋。（星娛音樂提供）

攻蛋前除了辦免費音樂會，光良還拍攝一系列「如何破蛋」梗圖海報，包括坐在大顆蛋旁邊思考、或是用頭敲蛋或躺在蛋上，為了攻蛋費盡心思。光良私下自爆愛吃蛋，對於蛋料理頗有研究，拿手菜是湖南蛋，透露「爸媽之前來台北時，我做給他們吃，結果他們讚不絕口，我媽回家還跟我視訊問怎麼煮。」《你爸媽肯定認識我 光良音約會》10月11日下午3點於角落文創展演空間舉行，9月26日中午12點udn售票網免費索票。

(中時 )