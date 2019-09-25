乳酪蛋糕濃郁綿密的口感是下午茶的好搭配，江佩儒的重乳酪蛋糕減糖卻保有濃郁口感，受女性顧客喜愛。（巫靜婷攝）

乳酪蛋糕濃郁綿密的口感是下午茶的好搭配，江佩儒的重乳酪蛋糕減糖卻保有濃郁口感，受女性顧客喜愛。（巫靜婷攝）

乳酪蛋糕濃郁綿密的口感是下午茶的好搭配，23歲的江佩儒原本只是對餐飲有興趣，沒想到大學一年級在咖啡廳打工的經驗讓她走上甜點師傅的路，她烘烤出的乳酪蛋糕口感濃醇、甜度適宜，搭配餅乾底中和入乳酪的綿密感，整體食用相當滑順，標榜減糖健康路線深受女性顧客喜愛。

蛋糕原料採用法國鐵塔牌奶油乳酪，搭配來自日本的昭和麵粉，餅乾底則採用法國伊恩尼無鹽奶油提香，整體口感滑順綿密，曾有客人反應她做的甜點偏不甜，江佩儒說，現代人注重飲食健康，過去甜膩膩的蛋糕反而漸不受歡迎，而減糖路線不死甜，順口就是她的路線。

白手起家的江佩儒在網路架設「Bululu．手做甜點」網頁，將平時研究的新甜點PO上網分享，從奶酪、布朗尼開始漸漸吸引客群，恰逢當時咖啡店的甜點師傅離職，老闆娘看見她的才華於是賣起她的甜點作品，並讓她接手內場事務，一路走到現在，雖然畢業離開了那家店，她依然熱愛做甜點。

她說，網路銷量排行前幾名少不了乳酪蛋糕，分為生乳酪和重乳酪2種品項，自學做甜點其實很辛苦，查書、查資料那是一定要的，每個食譜都是失敗再失敗才領略到最好的比例，印象最深刻是練習戚風蛋糕時，作品不斷塌陷，現在想起來都還覺得崩潰，即便挫折還是不放棄直到成功的那天，未來以開設店面為志業。

店名：Bululu．手做甜點

地址：無實體店面（需至臉書粉專「Bululu．手做甜點」訂購面交）

營業時間：不定時公休（詳見臉書粉專）

售價：重乳酪蛋糕4吋200元、6吋500元、8吋780元

(中時 )