鹿港鎮市區南分圳排水溝最後175公尺長的加蓋新闢道路工程，歷時一年多終於竣工，通車典禮上鎮長許志宏等8人騎著gogoro慶祝，拉風又吸睛。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏（前右起）、縣議員葉國雄、縣政府參議李俊德騎上gogoro電動車體驗新開通的鹿港鎮「民權路41巷」，道路下方就是南分圳排水溝。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮內主要區域排水南分圳排水，10年前進行改善工程，卻剩餘最後175公尺沒有加蓋，常飄散惡臭，也影響市區交通，成為地方沉痾。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

揮別臭水溝！鹿港鎮市區南分圳排水加蓋新闢道路工程，去年6月正式動工、歷時一年多完工，25日舉辦別開生面的通車啟用典禮，由鹿港鎮長許志宏、彰化縣政府參議李俊德，偕同代表會主席王炫斐等地方民代、里長等，騎乘8輛Gogoro歡喜慶賀迎接新路通車。

全新的寬敞道路，全長175公尺、完工後路寬10米，成為「民權路41巷」，未來可望大大紓解市區交通，附近居民更欣喜的是，水溝加蓋讓通行更安全便利，市容景觀變美，再也不用忍受大水溝的垃圾與惡臭。

許志宏表示，南分圳排水溝流經市區，每逢旱季斷水期，垃圾堵塞水溝、滯留汙水飄散陣陣惡臭，已是地方沉痾，影響環境衛生，讓居民深感困擾、屢屢陳情。

他在擔任鎮代會主席任內，就曾主動提案通過此案，獲得全體代表一致通過支持；如今市區道路通車，馬路大又暢通，有助改善地方交通，呼籲鎮民要遵守交通號誌指示、小心駕駛，騎車注意安全。

南分圳排水全長有3441公尺，自鹿港鎮廖厝里起沿市區匯入顏厝排水，是鹿港主要區域排水，流經人口密集市區長約1.2公里，10年前進行疏濬整治工程，改善易淹水區域，部分渠段陸續完成加蓋工程，受限經費及土地多屬水利地，剩餘最後這一段未施作，耗時近2年終與水利會達成協議，工程總經費2500萬元由縣府、公所共同負擔。

(中時 )