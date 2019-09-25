揮別臭水溝！鹿港鎮市區南分圳排水加蓋新闢道路工程，去年6月正式動工、歷時一年多完工，25日舉辦別開生面的通車啟用典禮，由鹿港鎮長許志宏、彰化縣政府參議李俊德，偕同代表會主席王炫斐等地方民代、里長等，騎乘8輛Gogoro歡喜慶賀迎接新路通車。
全新的寬敞道路，全長175公尺、完工後路寬10米，成為「民權路41巷」，未來可望大大紓解市區交通，附近居民更欣喜的是，水溝加蓋讓通行更安全便利，市容景觀變美，再也不用忍受大水溝的垃圾與惡臭。
許志宏表示，南分圳排水溝流經市區，每逢旱季斷水期，垃圾堵塞水溝、滯留汙水飄散陣陣惡臭，已是地方沉痾，影響環境衛生，讓居民深感困擾、屢屢陳情。
他在擔任鎮代會主席任內，就曾主動提案通過此案，獲得全體代表一致通過支持；如今市區道路通車，馬路大又暢通，有助改善地方交通，呼籲鎮民要遵守交通號誌指示、小心駕駛，騎車注意安全。
南分圳排水全長有3441公尺，自鹿港鎮廖厝里起沿市區匯入顏厝排水，是鹿港主要區域排水，流經人口密集市區長約1.2公里，10年前進行疏濬整治工程，改善易淹水區域，部分渠段陸續完成加蓋工程，受限經費及土地多屬水利地，剩餘最後這一段未施作，耗時近2年終與水利會達成協議，工程總經費2500萬元由縣府、公所共同負擔。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。