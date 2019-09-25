行政院農業委員會畜產試驗所為持續推動種畜禽及畜產資材應用於新南向國家，9月24至25日舉辦「第二屆逆境育種畜禽加值產品查驗體系論壇」，除邀多國產官學界與會交流，更越南農業部畜產研究院（NIAS）簽署合作意願書（MOU），將為雙方畜牧產業強化合作，達到雙贏目的。

政府極力推動新南向政策，期待將台灣種畜禽及器材推展到東協國家，並發展成區域整合分工合作型畜牧業，畜試所特於9月24日至25日邀請包含英國及印尼、寮國、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南等東協6國之國家畜產官員或產業專家來台參加論壇。

與會的來賓除這7國的專家學者外，亦有國內學有專精的畜牧專家學者參與及熱烈討論。與會的專家學者除進行國家政策論壇的發表，特設定自己國家關心的議題，發表多篇論文，進行資訊分享及經驗交流。

會議中最引人矚目的，就是在其他6個國家的專家學者見證下，畜試所所長黃振芳與越南農業部畜產研究院副院長吳氏金菊簽署合作意願書。

這是畜試所與東南亞第4次及第2次與越南國內最高畜牧研究單位簽署合作意願書，雙方已交流多年，近年來透過與畜牧處、防檢局、畜衛所及民間種豬業者共同合作，成功將種豬外銷越南。在簽訂合作備忘錄後，雙方將持續加強畜牧材料的交換及研究人才的訓練，強化雙方畜牧產業合作。

(中時 )