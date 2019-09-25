粉紅緞帶的作者星期一回收日（右） 獲得少女漫畫獎及年度漫畫大獎兩項大獎，在頒獎台上驚喜的摀著嘴接過大會最後頒發的年度漫畫大獎獎座。（鄭任南攝）

擊敗多位漫畫好手，以特殊的「蘿莉塔文化」及女孩間的「百合戀」為題，奪得本屆金漫年度漫畫大獎的漫畫家星期一回收日，本身也是蘿莉塔愛好者，她表示，「我是以一種欣賞的角度去看待這些服飾，在得獎作品《粉紅緞帶》中，我也在裡面講解了裙子、裙襯的一些穿著方式，算是以作品推廣蘿莉塔文化。」

星期一回收日表示，《粉紅緞帶》的靈感來自於親身經歷，「這部作品是一位女生在園遊會上，被另一位女孩吸引，進而認識產生情感的故事。我自己也是有這樣的經驗，在園遊會上深深地被某個人吸住目光，兩人藉由這樣的初次見面，認識、開始變成好朋友的過程。」

年僅25歲的星期一回收日，不僅說起話來語氣輕柔，服裝也一如她的個性，典雅又溫柔，看似樸素的黑裙及白上衣，以蕾絲作為裙子裝飾、吸睛的項鍊點綴，簡單中卻帶有許多細膩心思。她表示，自己所穿著的服飾，屬於蘿莉塔服中的「古典風」，曾獲金漫獎肯定、同為蘿莉塔愛好者的漫畫家致怡也是她十分崇拜的前輩。

星期一回收日透露，自己從小便喜歡看漫畫，而第一次投稿漫畫則是在高中時期，「但到了投稿日都還想不到筆名，只剩那一格空著，我很煩惱，正好當天是星期一，回收車來了，所以我就乾脆將筆名取作『星期一回收日』，我喜歡的一位日本漫畫家中村明日美子，她的名字也是六個字，我也一樣，就覺得真是太好了！」

《粉紅緞帶》除了推廣源於日本原宿的服裝風格「蘿莉塔Lolita」以外，星期一回收日表示，她所希望傳達的還有「愛無分性別」的觀念，「漫畫裡是兩個女生相愛的故事，就是大家所說的『百合戀』，在婚姻平權前就開始創作了，正好也可以呼應這個觀念。」

星期一回收日以少年漫畫創作出道，知名作品包含了《粉紅緞帶》、《戀愛沙塵暴》、《食物，原來如此！》，此次首次入圍金漫獎，即以《粉紅緞帶》奪得少女漫畫獎及年度漫畫大獎。

(中時 )