90小時斷2國！ 吉里巴斯為「民航機」與台斷交

針對索羅門、吉里巴斯對我斷交，國安會示警中國無所不用其極介入台灣2020選舉，升高對台灣的國際打壓，年底前可能再斷台灣1至2個邦交國，威脅終止ECFA，並不排除特定狀況下對台極限施壓，包括明訂統一時間表等。

據《中央社》報導，國家安全會議（國安會）23日下午召開「因應兩岸關係新情勢專案小組」，並提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告。

國安會報告指出，年底前可能再斷台灣1至2個邦交國，並強力反制美國、日本、歐盟等友好國家對台灣的各種形式聲援，在「國際民航組織」（ICAO）等打壓支持台灣的國際行動。

國安會報告指出，北京一直認為經濟利益是影響台灣選舉及政治走向的最有效手段，在接近選舉的敏感時刻，嚴格限縮各種兩岸經貿往來，目標在其鎖定的經濟部門造成窒息性效果，從而影響經濟選民的投票傾向。

國安會指出，中國未來可能進一步限縮陸客、陸生、陸資來台；擴大縮減兩岸航班；暫停兩岸貨幣清算及限縮金融往來；要求代表性台商及重量級企業人士政治表態；威脅終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。

中國為激化對立的政治操作，可能升高各種政治操作，國安會報告指出，包括拉白打綠，支持第三勢力分散民進黨票源，切斷綠營金脈，以及製造可能撼動人心及選情的危安事件等。

國安會研判，在特殊狀況下的極限作為：明訂統一時間表及「一國兩制台灣方案」；訂定對台法律（「反分裂國家法實施細則」、「國家統一法」）。

軍事方面，國安會也研析中共可能逐步升高的行動，包括藉十一大閱兵及北京香山論壇（10月底）擴大對台威嚇；持續實施對台針對性演訓；中共海軍作戰艦船刻意駛進我鄰接區海域；台灣周邊海域劃設演習禁航區。

國安會在報告中指出，政府採取五大因應對策包括堅定捍衛主權和民主；推動多元外交關係；堅實國防力量捍衛國土及主權；加強反滲透及防制假訊息，確保國家安全；同等力道激勵措施對抗中國經濟施壓。

(中時電子報)