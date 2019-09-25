有「澳門F.I.R.」之稱的MFM，推出首張國語專輯《限時動態》，第二波主打〈最寂寞的歌〉由AJ作曲、嘉豪填詞，恐怖巧合是、錄唱時3位團員陸續失戀，包括祖絲和論及婚嫁的男友分手、AJ和長跑7年的女友分開，團長嘉豪也失戀，大家忍住情傷繼續工作，「但心裡相當難受，無處傾瀉。」3人自嘲雖然同時失戀，「但我們沒有在一起喔！」

有「澳門F.I.R.」之稱的MFM，推出首張國語專輯《限時動態》。（超級亞洲娛樂提供）

〈最寂寞的歌〉MV由香港著名導演晴朗和嘉豪聯手執導，花了6小時遠赴荒島拍攝，更選在凌晨時移師山頂的破屋拍內心戲。嘉豪為了致敬王家衛電影《重慶森林》，不停的開罐頭、吃罐頭，對空氣自言自語，愛吃甜食的他苦悶說：「本來是設計成吃蛋糕，但導演考量到晚上蛋糕會融掉，所以改成茄汁豆罐頭。」拍攝中他一連開了近30罐，吃到反胃差點嘔吐，直呼：「此生不敢再碰茄汁豆了。」

MFM祖絲在MV中脫下高跟鞋沈入浴缸自殺戲，「雖然是夏天，但午夜的山頂好冷，拍完隔天就感冒，好難受」。（超級亞洲娛樂提供）

祖絲雖美美入鏡，但演出脫下高跟鞋沈入浴缸自殺戲，「雖然是夏天，但午夜的山頂好冷，拍完隔天就感冒，好難受。」AJ則必須演出用保鮮膜包裹前任的信物，挖土欲埋葬前任的記憶，相當揪心。MFM〈最寂寞的歌〉MV已於種子音樂官方YouTube頻道播出，主打歌〈Perfect〉和〈最寂寞的歌〉10月3日起全台各大KTV上架。

嘉豪為了致敬王家衛電影《重慶森林》，MV中不停的開罐頭、吃罐頭，對空氣自言自語。（超級亞洲娛樂提供）

MFM新歌〈最寂寞的歌〉，AJ則必須演出用保鮮膜包裹前任的信物，挖土欲埋葬前任的記憶，相當揪心。（超級亞洲娛樂提供）

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