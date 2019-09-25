屢次受金漫獎肯定的漫畫家葉明軒表示，相當感念台灣自由的創作環境。(鄭任南攝)

盤點台灣最年輕的暢銷漫畫家，非金漫獎特別貢獻獎得主游龍輝莫屬，僅在17歲時就以《仇斷大別山》走紅，甚至在當年全台就有35個以他為名的漫畫俱樂部，在金漫獎頒獎典禮上，他則相當感激金漫獎的設立，為台灣漫畫奠定地位，「五十幾年前的台灣，漫畫被叫做『漫魔』、『兒童毒物』，但現在漫畫可以被挑選出來，作為獎項頒發，讓我非常非常感動。」

游龍輝表示，台灣漫畫在五十幾年前，並不受到鼓勵及幫助，「老實說我得到這個獎項是有些慚愧的，我認為真正該拿到特殊貢獻獎的是設立金漫獎的文化部。我也很感謝在過了五十幾年後，能夠有人知道我、知道我的作品。」

多次於金漫獎大放異彩的的漫畫家葉明軒，今年再度以《大仙術士李白》第五集奪得少年漫畫獎，他表示，只要能入圍金漫獎的作品都是很好的IP，希望台灣的影視公司能夠多多效法由漫畫改編的電視劇《用九柑仔店》，讓台灣漫畫可以更多形式在各領域有傑出表現，「我們需要更多的《用九柑仔店》，真的，拜託賞一口飯吃。」

《大仙術士李白》於2013年連載至今，維持一年發行一集，且每集發行皆入圍金漫獎的紀錄，此次再獲少年漫畫獎，《大仙術士李白》在金漫獎開設以來，共獲三次少年漫畫獎、一次年度漫畫大獎，可謂是得獎常勝軍。其故事則是以唐朝傳奇詩人李白作為主角，以李白始料所打造的冒險故事，葉明軒更大展創意，讓著名詩人杜甫、王維人在漫畫中也粉墨登場，相當有趣。

金漫獎完整得獎名單

- 特別貢獻獎

游龍輝

- 漫畫新人獎

《海色北極星》

吳宇實

長鴻出版社股份有限公司

- 漫畫編輯獎

洪雅雯

大辣出版股份有限公司主編

《人物風流：鄭問的世界與足跡》

- 跨域應用獎

《北城百畫帖》

AKRU（沈穎杰）

影視化

蓋亞文化有限公司

- 單元漫畫獎

《吉利狗與怪怪貓：敖幼祥上癮的漫畫人生》

敖幼祥

時報文化出版企業股份有限公司

- 兒童漫畫獎

《貓、妮妮一起玩》

崔麗君

典藏藝術家庭股份有限公司

- 少女漫畫獎

《粉紅緞帶（全）》

星期一回收日

東立出版社有限公司

- 少年漫畫獎

《大仙術士 李白（5）》

葉明軒

台灣角川股份有限公司

- 青年漫畫獎

《魔幻時刻：THE ACTOR》第二集

HOM、柯雁心

原動力文化事業有限公司

- 年度漫畫獎

《粉紅緞帶（全）》

星期一回收日

東立出版社有限公司

(中時 )