桃園市簡姓計程車司機因為不滿張姓同業時常檢舉他違規，1月開車將張撞飛致傷重不治。簡在警詢時還坦承是「他做人太惡質了，人死掉也沒關係」。桃園地院法官審理後，依殺人罪判處簡有期徒刑14年。

簡姓計程車司機因為排班時違規，常遭張姓同業檢舉，因此產生怨恨，今年1月4日在機場捷運A8站前的排班點時，見到張站在他車頭，因此朝張衝撞，張雖緊急送醫，不過頭部受到重創仍不治。警方獲報約談簡時，還否認刻意撞人，說是行車意外，後來調閱監視器後，發現簡直接衝撞張，簡才坦承撞人。

法官則認為，勘驗當時畫面，簡直行衝撞張，撞到之後行駛一小段才停車，加上撞飛張過了16秒後才下車甚至要求劉姓友人不要理會。警詢時，甚至還稱「情緒上來就想開車撞他，給他一個教訓，他作人太惡質，死掉也沒關係」。另外事後簡未對張家屬進行任何賠償，加上犯案說詞反覆，雖然符合自首，但仍判處簡有期徒刑14年、褫奪公權8年。

(中時 )