台中市長盧秀燕25日受邀出席世新大學城市行銷講座時指出，拚經濟、拚空氣，「意志堅強，空汙才能改善，市政才能進步！」（盧金足攝）

台中市長盧秀燕25日受邀出席世新大學城市行銷講座時強調，「意志堅強，空汙才能改善，市政才能進步！」學生提問台中市未來定位，她表示，定位東京、紐約等級的國際城市，絕非好高騖遠，惟有目標訂高，才會跳得高。

拚經濟、拚空氣！盧秀燕表示，「意志堅強，空汙才能改善，市政才能進步！」水湳國際會展中心、台中綠美圖都是以此標準規畫，「要做就要做最好」。

盧秀燕在演講中還分享力抗空汙、舉辦首屆台中購物節、綠美圖順利動工等政策推動歷程，並準備「谷關空氣瓶」作為有獎徵答小禮，現場互動踴躍，不少學生來自台中，看到盧市長相當開心，紛紛要求合照，大喊「市長我愛你」。

盧秀燕說，台中電廠全國最大，已在台中近40年之久，空氣近年變差，與中央能源政策失調有關，高度依賴火力發電，導致台中近年烏煙瘴氣，而這也是她決定參選市長的一大主因，擔任立委期間兩度上街頭，沒有效果，她希望誠實面對空汙問題，「乾脆自己出來選」。

「空汙一定要改善！」她說，市府緊迫盯人、強力稽查、嚴格重罰、絕不寬貸，依據中央環保署統計，台中空汙已改善4成；接下來將採取第二階段策略，明定每年10月至隔年4月為空汙季，一改過去優先勸導，空汙季期間直接開罰，且依原處分加重2至3倍，絕不寬貸。

有學生關心夏季用電高峰，台電降載，如何面對缺電問題。對此，盧秀燕指出，台電大林、林口、通宵等共有5部發電機組上線，分攤供電，今年1至8月沒有缺電問題，表示台電已做準備，她堅持要讓台中脫離霧霾，擁抱藍天白雲，「如不成功，絕不停止。」

她上任後加強城市建設，力拚多項重大建設動工，包含斥資58億元的水湳國際會展中心、37億元的台中綠美圖均已動工，接續舉辦首屆台中購物節、2020台灣燈會，盼藉此帶動台中的住宿、交通、餐飲等消費，一步一步推動，希望台中更好。

(中時 )