今天統一發票開獎，全聯福利中心彰化延平門市有人只花190元買佛蒙特咖哩中了1000萬元特別獎，若根據全聯統計7、8月份共開出超過40萬個獎項來看，千萬得主可說是40萬中選1，相當幸運！

(中時 )

#全聯 #發票 #彰化 #特別獎 #佛蒙特