買190元獲千萬元 全聯彰化延平店有人發票中了 20:332019/09/25 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天統一發票開獎，全聯福利中心彰化延平門市有人只花190元買佛蒙特咖哩中了1000萬元特別獎，若根據全聯統計7、8月份共開出超過40萬個獎項來看，千萬得主可說是40萬中選1，相當幸運！ (中時 ) #全聯 #發票 #彰化 #特別獎 #佛蒙特 也許您會感興趣 推薦閱讀 一起愛地球 國稅局邀民眾響應雲端發票便利生活 15:092019/09/21 生活 彰市自強兒童課輔嘉惠學童 學長姐回饋學弟妹 18:212019/09/21 生活 汽機車族快對發票 5、6月期發票2張中千萬大獎未兌領 14:142019/09/22 財經 他嫌彰化女友不守法想分手 網：恭喜得罪整個彰化 14:092019/09/22 生活 別讓海岸窒息 中彰淨灘清40噸 04:102019/09/23 地方新聞 彰化議員酒駕頻傳 考驗選民容忍度 14:412019/09/23 社會 彰縣短絀趨緩 仍需開源節流 04:102019/09/24 地方新聞 首輛MIT無人小巴 載你逛鹿港 00:522019/09/25 地方新聞 知名歌手10月5日向彰化長輩獻唱 04:102019/09/25 地方新聞 7-8月期發票中4000元 12月再兌獎可節稅 12:402019/09/25 財經 生活熱門新聞 吳德榮：米塔颱風最快這天生成 預測逼近台灣 - 生活 農委會砸千萬搞網宣！結果超悲劇 網酸厲害了 - 生活 浮生繪影》陳季敏巧用衣Q 縫綴人生 - 生活 周四起變天！連雨5天 降雨熱區曝光 - 生活 擦化妝水就能保濕？專家曝真相 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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