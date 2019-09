有「另類諾貝爾獎」稱號的瑞典優質民生獎評審今天表示,16歲環保少女桑柏格獲頒優質民生獎,理由是她喚起採取緊急氣候行動的需求,並鼓舞數百萬同儕為氣候問題發聲。

法新社報導,優質民生獎(Right Livelihood)基金會發布聲明表示,桑柏格(Greta Thunberg)的獲獎原因為「喚起並擴大採取緊急氣候行動的政治需求,這些行動反映科學事實」。

聲明還說:「她決定不再容忍迫在眉睫的氣候災難危機,此舉已驅使數百萬同儕也站出來發聲,要求各界立刻採取氣候行動。」

桑柏格去年8月展開「週五為未來而戰」(Fridays for Future)全球氣候運動。她自此開始到瑞典國會外獨自靜坐,並高舉「為氣候罷課」(School Strike for the Climate)標語。這句話現已成為她的代表性標語。

桑柏格傳達的訊息引起世界各地青年學子的共鳴。本月20日,全球估計有超過150個國家的400多萬人走上街頭,參與「全球為氣候罷工 」(global climate strike)抗議活動,要求政治人物採取行動,挽救氣候災難。

今年優質民生獎也頒獎給其他3人,包括西撒哈拉人權運動領袖海達(Aminatou Haidar),理由是她「儘管遭到監禁和虐待,仍採取堅定的非暴力行動,為西撒哈拉地區人民追求正義和自決能力」。

另外,律師郭建梅也獲獎,原因是她為捍衛中國女權,「持續採取具開創性的行動」。

巴西胡卡拉亞諾瑪米協會(Hutukara Yanomami Association)及其領袖科佩納瓦(Davi Kopenawa)獲獎原因為,「他們在保護亞馬遜雨林和生物多樣性,以及原住民土地與文化方面,展現勇敢決心」。

