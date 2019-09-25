金門縣府觀光處長丁健剛（左二）帶團走訪對岸相關單位，尋求合作推動觀光旅遊。（縣府提供／李金生金門傳真）

大陸恢復離島「小三通」自由行，金門縣府同步推出購物月，期待在「十一長假」吹起衝鋒號，再迎來蜂擁的人潮。觀光處長丁健剛帶團跨海走訪對岸相關單位，盼望金廈「兩門」協力拉出長紅好景氣。

丁健剛一行自24日至26日馬不停蹄前進福州、廈門兩地，先後拜會福建省台港澳事務辦公室、福建省文化和旅遊廳、廈門市台港澳事務辦公室與廈門市文化和旅遊局，就近期兩門鄉親關切的「團體旅遊」、「陸客自由行」、「人道救援」、「旅遊品質」、「購物月」、「金廈旅遊節」等議題，進行討論與洽談合作細節。

縣府指出，大陸文化和旅遊部公告自8月1日起，暫停居民赴台自由行47個試點城市後，金門觀光業淪為重災區，9月1-20日小三通陸客入出境僅7059人次，較去年同期2萬9670人次，減少2萬2611人次，衰退76.21％，期盼在對岸自20日起恢復「小三通」陸客自由行政策後，讓遭到重挫的金門觀光業，再出現回春的好景氣。

縣府也爭取放寬或免除陸客團來金配額限制外，並以「金廈旅遊節」行之有年，廣受遊客歡迎，也希望廈門市文旅局持續鼓勵大陸組團社推出新旅遊產品。同時，廈門自今年起開放144小時跨境免簽政策，縣府也期待在金廈共同推動國際旅客「來廈門遊金門」的基礎下，共同打造多樣化旅遊模式。

縣府並以來金陸客逐年攀升，經常發生意外事故，金、廈雙方應建立旅遊人道救援處理機制，讓兩門紅十字會常態化對接，以維護旅客生命安全和權益。

丁健剛強調，縣府將持續爭取利金政策與調整觀光體質，與業者攜手努力，共同為提升觀光產值及品質打拚。

(中時 )