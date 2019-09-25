鴻海創辦人郭台銘申請退黨，國民黨對是否慰留郭居然出現歧見。國民黨文傳會今天轉述中常會內容表示，市黨部決議慰留郭，並得到所有中常委認可。不過之後與會中常委卻指出，國民黨主席吳敦義未對該案表態，也沒有具體裁示。

文傳會轉述中常會內容表示，市黨部內部開會「不認定郭台銘退黨是合法退黨」，建議慰留，也得到所有中常委認可，最終核定權在中常會。

據《聯合報》報導，與會中常委還原中常會現場指出，今天討論郭退黨案，是因為中常委蕭景田詢問處理進度，還詢問「有沒有對策可以把郭拉回來」？吳敦義才把市黨部的簽文拿出來，還要副祕書長杜建德公開唸出「建議慰留」意見，吳敦義表示，市黨部有些建議予以慰留郭。中常委轉述，吳敦義會中並未就該案表態，也沒有具體裁示。

針對郭台銘申請退黨案，中常委認為，中常會怎能有結論？若做成慰留決議後，又被郭辦打巴掌沒必要；但若無情地說讓郭走，也沒必要。

(中時電子報)