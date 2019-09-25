育達科大啟用「數位樂齡健身中心」，提供長輩健身去處。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

因應台灣步入高齡化社會，育達科技大學休閒運動管理系特別在學校健身中心，投注重金打造「數位樂齡健身中心」，並於25日上午揭牌啟用，中心除現有的健身器材外，新增專為樂齡長者設計的《環狀運動系統》，提供育達科大師生及苗栗地區居民平價優質的運動環境。

育達科大新建的這一套數位化健身系統，是繼雲林科技大學後，全國第二所大學擁有的設備，同時，休運系還培訓擁有國際證照的健身教練師資，提供在校生場域實習機會，累積實際教學及職場經驗，為在地樂齡健康運動產業提供優質服務。

揭牌儀式由育達科大副校長王榮祖主持，王榮祖致詞時表示，該校休運系已經在苗栗縣全縣深根體適能檢測活動，已經接近10個年頭，服務超過2萬人次，配合體委會及縣政府的運動i台灣計畫，近年也承接了我們銀髮族的體適能檢測計畫，希望能協助苗栗鄉親及長者，促進他們體適能與健康。

休閒運動管理系陳淑貞主任表示，休運系除了體適能檢測深入苗栗各鄉鎮服務鄰里，也歡迎鄉親與育達師生共享健身中心資源。「數位樂齡健身中心」專為樂齡長者設計的《環狀運動系統》，提供專業數位樂齡訓練設備，並由學校專業團隊量身打造專屬訓練處方課程，經由教導正確訓練動作，讓長者快樂學習，並強化肌力、平衡與敏捷能力，提供鄉親更優質的環境與課程。

育達科大的健身中心內，除了新增的「數位樂齡健身中心」外，亦有跑步機、交叉橢圓機及靠背式健身車等訓練器材，同時引進頂級肌力訓練設備，除提供一般師生健身外，更可延伸拓及頂尖專業運動員等中高端客戶。學員可先透過體適能檢測分析評估與紀錄，科學化數據分析身體狀況，結合專業教練客製化安排訓練課表，針對個別的身體狀況及需求，打造良好體態。

育達科大推廣教育中心也於健身中心開辦課程，推廣教育中心李永裕主任說，目前配合「數位樂齡健身中心」成立，特別開辦適合長輩參加的「銀色奇肌運動班」與時下最夯的「健身私人教練班」，希望未來能帶給苗栗縣鄉親長者最務實、最優質的健康促進環境。

(中時 )