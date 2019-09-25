2020大選迫近，文化大學新聞系主任胡幼偉建議，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室應成立「庶民組」，由「韓粉五虎將」等鋼鐵韓粉意見領袖，經有體系的規劃後，到全台各地成為韓的代言人。

胡幼偉說，他剛才和強強滾大哥通電話聊了一會兒。很高興，也很感動！因為強強滾大哥完全贊成他的建議，由韓競辦成立「庶民組」，正式授權並組織已有知名度，也廣受基層庶民信賴與敬重的鋼鐵韓粉意見領袖，經有體系的規劃後，到全台各地成為韓的代言人，鞏固韓粉選票、爭取中間選民，並代表韓市長慰問、探訪基層苦民。庶民組的行動可以開直播，也可以先錄影後，放到網路上播放，以擴大競選效果。

胡幼偉說，強強滾大哥等韓粉五虎將，有熱情、有理念、有人脈、有知名度，但需要韓市長正式授權，並由韓競辦提供必要的行政支援，才能更有號召力和持續戰力地為韓國瑜去全省固票拉票。

胡幼偉表示，這是強強滾大哥的心聲，也是我的建議。時間不多了，懇請韓國瑜這邊能考慮這項建議。

(中時 )