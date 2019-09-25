大興機場25日首航 南航拔得頭籌飛往廣州 19:552019/09/25 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北京大興國際機場正式啟用營運，南航拔得首航頭籌。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 登機口A01、航班號CZ3001，飛往廣州白雲國際機場。（取自澎湃網） 9月25日北京大興國際機場正式啟用營運，南航拔得首航頭籌，由空巴A380機型執行飛航任務，登機口A01、航班號CZ3001，飛往廣州白雲國際機場。 繼北京大興國際機場「5.13」首次試飛的第一個航班後，南航再次執行大興機場首航第一個航班的任務。北京大興國際機場地跨北京市大興區與河北省廊坊市，距離天安門的直線距離是46公里、首都機場67公里，至雄安新區約65公里，距天津市區75公里。 (旺報 ) #空巴A380 #國際機場 #大興機場 #南航 #首航 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜屏東首航 2500韓粉塞爆萬金聖母聖殿 16:012019/09/21 政治 香港機場旅客大跌 70家航空呼籲減起降費 19:422019/09/23 兩岸 超級機場 東航首批22班北京大興航班機票開售 13:062019/09/24 兩岸 台媒吹爆北京大興機場 陸網狂酸：還缺榨菜茶葉蛋 23:252019/09/24 兩岸 耗資800億人民幣 北京大興機場習近平宣布啟用 12:102019/09/25 兩岸 南苑機場本周關閉民用航空 倒計時牌成旅客打卡點 12:322019/09/25 兩岸 兩岸熱門新聞 中東戰雲密佈 陸無人機異軍崛起抗衡美國 - 兩岸 首次4款洲際核導彈閱兵壓軸 陸核戰略直嗆美國 - 兩岸 中外媒體探訪大陸解放軍閱兵村 - 兩岸 陸駁817公報雷根備忘錄：完全錯誤與無效 - 時政 中國心強大 殲-10C編隊越珠峰 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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