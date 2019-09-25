登機口A01、航班號CZ3001，飛往廣州白雲國際機場。（取自澎湃網）

9月25日北京大興國際機場正式啟用營運，南航拔得首航頭籌，由空巴A380機型執行飛航任務，登機口A01、航班號CZ3001，飛往廣州白雲國際機場。

繼北京大興國際機場「5.13」首次試飛的第一個航班後，南航再次執行大興機場首航第一個航班的任務。北京大興國際機場地跨北京市大興區與河北省廊坊市，距離天安門的直線距離是46公里、首都機場67公里，至雄安新區約65公里，距天津市區75公里。

(旺報 )