歷經多次審查的淡北道路第二階段環評案，25日在環保署專案小組第4次會議中建議通過，專案小組要求市府持續和台北市政府協調，消除北市疑慮後提送環評大會。新北市府表示，感謝環保署及環評委員的支持，提供往來淡水地區民眾便捷交通權益，不但可以紓解台2線交通問題，並打通淡水、關渡地區緊急醫療急難救災運輸問題，消除當地民眾長久以來交通噩夢。

新北市工務局指出，台2線竹圍附近道路容量不足造成常態性的交通壅塞，一直是中央與地方亟需解決的問題，從台北縣時期積極推動興建淡北道路。市府2005年自願進入二階環評，經審慎的調查與評估，再加上各界的指正與建議，在淡北道路開發環境中，對於文化資產、生態環境、交通影響、空氣品質及水質管理，研擬減輕對策及具體措施，初審能順利通過要再次感謝各界的建議及市府團隊的努力。

工務局說，淡北道路全長5.45公里，自淡水區中正東路與淡金路交叉口起至台北市立德路口止，為降低環境衝擊，僅有和淡海輕軌共構部分及跨越關渡大橋等2處採高架設計，其餘都是平面雙向4線道。

對於環保團體要求的紅樹林保留區道，計畫路線已全部迴避保留區，未來移除紅樹林保留區內既存人工設施後，再植生補償增加生態緩衝空間；另避免道路間接影響保留區生態及河岸親水空間，除設置橋下入滲池、隔音牆、生物廊道等補償措施，更優化沿線自行車道系統，並維持生物多樣性，更依不同對象擬定具體保護對策，並成立生態監督小組以切實執行各項保護項目，會盡速修正評估書後提送環評大會審查。

(中時 )