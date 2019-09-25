立委質疑「108年加強農業訊息因應對策」計畫成效不彰，農委會回應，該計畫主要是以農委會官方臉書粉絲頁、[email protected]群組作為農業施政溝通及錯假訊息澄清的經營主體，並在國內6大論壇網站（巴哈姆特、mobile01、伊莉討論區、Dcard、卡提諾論壇及BabyHome）進行宣導。同時建置「農業訊息報你知」專區網站提供訊息，截至目前各項工作成效良好，有效發揮宣導及澄清的功能。

至於立委所指YouTube「COAteam農委會訊息回應小組」頻道，初期開設目的是為方便將影音網路連結嵌入論壇及假訊息澄清專區之用，並非做為對民眾的直接溝通媒介，未來農委會將加強YouTube頻道經營，依影片類別設立播放清單、行銷重點宣導影片，以增加點閱率與訂閱數，擴大觸及群眾數量。

農委會除每日蒐集論壇輿情外，並針對錯假訊息進行查證，以圖卡或影片快速提供資訊。截至目前，在「108年加強農業訊息因應對策」計畫下，已製作圖卡及影音素材計95則，並於該會臉書粉絲頁及[email protected]推播，分享數達到1萬次，總觸及率已達780多萬次。

另為將政策觸及到年輕群眾，農委會除自行製作影音素材外，也針對可能出現的產銷狀況，預先與網紅合作拍攝影片，鼓勵民眾多食用米食及當季水果，增加消費量，且均達成預期成效。

(中時 )