江宏恩在三立8點檔《炮仔聲》飾演壞事做盡的反派江宏傑，不少入戲觀眾到他臉書咒罵，但其實他為戲吃盡苦頭，經歷火、水、畜生等9大酷刑，江宏恩不以為意，甚至還為謾罵觀眾開脫解釋，表示能理解觀眾心情，所幸他為戲付出還是被大部分觀眾認可，甚至粉絲為慰勞他戲中太虐心，愛屋及烏，為他3個毛小孩送上滿滿的狗用物品。

江宏恩劇中踩碎玻璃。（艾迪昇提供）

細數江宏恩拍《炮仔聲》所經歷的9大酷刑，包含吃油炸蟋蟀、跳火圈、關狗籠被咬傷、走碎玻璃路、鞭炮炸身、高掛樓頂外牆、被潑髒水、親吻豬仔、爬碎石梯，每次經歷都刷新極限經驗。經紀人透露，有次拍一場吊鋼絲懸空趴在9層樓高外牆的驚險戲，他看到劇本原本想跟劇組溝通替代方式，但江宏恩卻怕耽誤劇組拍攝行程，當天做好安全防護與確認鋼絲安全，就雙腳邁出高樓外牆，搏命完成演出。經紀人回憶仍心有餘悸，「當然劇組做好萬全準備，但一般人連往下看都會冒汗，何況還要爬出去、吊在外面」，經紀人還透露，江宏恩儘管自顧不暇，看見臨演太靠近，還出聲阻止他，以防危險發生。

江宏恩趴在九樓高外牆，戲裡戲外畫面都驚險。（艾迪昇提供）

江宏恩趴在九樓高外牆，戲裡戲外畫面都驚險。（艾迪昇提供）

江宏恩表示，入行以來已經數不清拍過多少驚險鏡頭，除吊鋼絲之外，還碰過爆破、寒流中潛入瀑布、高空彈跳等。提及吊在9高樓外，江宏恩說：「說不怕是騙人的，但我自認是敬業的演員，也熱愛這個工作，喜歡全劇組一起拚搏創作作品的時候，我也信任劇組，所以劇組安排什麼安全措施我就用什麼。」

由於這些驚險橋段不容閃失，江宏恩從一入行就保持拍危險戲絕不開玩笑的習慣，他說：「看了很多例子，有時危險就在不在乎和不專注之間。」他在外驚險拍戲，回到家卻隻字不提，他笑笑說：「通常都是拍完才跟家人分享，我不大跟家人分享危險工作的部分，給她們擔心也沒用。」

他在戲中使壞，部分入戲觀眾受不了，到他臉書開罵，江宏恩對此認為：「我十分能理解反派角色被討厭、被羞辱，所以我平常心看待，但我是專業演員，還是要敬業完成製作人和導演賦與我的任務。」不過也有粉絲不捨他戲中吃盡苦頭，知道他愛狗，在他生日時空運一大箱名牌狗繩、狗床等用品送他，他笑說：「我只有收到一張卡片，我的毛小孩比我還幸福，不過這就讓我很開心了。」面對觀眾的正反面意見，他保持開放態度，表示對他演技上的支持，抑或演反派的批評，他都欣然接受，「希望大家不斷給予我意見和鼓勵」。

(中時 )