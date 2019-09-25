桃園市40歲廖姓男子開設神壇，幫信眾收驚，2017年起陳姓女信眾因精神狀況不佳，開始去神壇收驚。廖男去年見有機可趁，要100萬幫她扭轉命運，否則陳女會死掉。陳給錢後，聽到同事講遭神棍詐騙新聞，才驚覺自己被騙，桃園地檢署依詐欺提起公訴。

檢方調查，廖姓男子在新民街開設神壇，2年前陳女因為精神狀況不佳，透過友人前往多次收驚。後來廖發現陳對於鬼神附身之說，深感恐懼，因此打算以此詐財。並多次謊稱陳遭厲鬼纏身，陳因此相信說法，甚至得到憂鬱症。

去年3月，陳女決定將100萬存款交給祖母，後來陳的彭姓母親得知此事，發現陳精神狀況異常，帶她去看醫師後，陳也透過電話詢問，為什麼收驚後精神狀況依舊不好，也告訴100萬存款的事情。

廖發現後，謊稱「你知道你快要死了嗎？你看看手上有沒有紅點？」要求陳要給廖100萬，否則命運就會死掉，被人發厭食，甚至會拿刀砍自己脖子。陳女去年3月下旬，因此嚇得將100萬匯入廖的戶頭。

後來陳女聽同事談論神棍詐財的新聞，懷疑自己被騙，和父母討論後，決定要廖還錢，但廖拒不還款。檢方認為認定廖犯嫌明確，偵結依詐欺取財罪嫌起訴他，另詐得100萬元為犯罪所得之物，未合法發還陳女，宣告沒收。

(中時 )