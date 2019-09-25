彰化縣2013年曾發生日月明功女教主陳巧明，在和美古宅「默園」中自組靈修團體邀信徒參加，最後涉教唆虐死少年信徒案，遭判刑13年；如今再傳有台灣邪教，自稱「女聖師」、「聖母」的林姓女教主，經常暴力毆打成員，2歲幼兒到甚至80歲老人不放過，20歲方姓女被害人因此慘遭虐打致死，令外人納悶，這些邪教組織，究竟為何能令信徒深信不移？

彰基精神司法中心主任王俸鋼指出，邪教組織以各種高壓方式，箝制教友成員的思想、行動，達到高度控制力，其實從許多新興的特殊信仰團體、政治團體和恐怖分子組織，都可見到此現象，必須從其教條教義、章程宗旨、成員組成等一一去拆解分析，無法單就一種個案去論斷背後成因。

王俸鋼表示，這些特殊團體仍有共通點，就是會替團體內各種行為賦予不同於凡俗的意義，比如能達到驅逐惡靈、誠心正意等效果；如八家將起乩時，也會持棍棒打自己，視這種自我傷害、凌虐，有其心理特殊意涵，透過意志力，其耐受度就會不同於普通一般人。

他說，就像家庭親子關係中，多數受暴婦女很難離開施暴的丈夫、小孩子長期被灌輸「爸媽打你是因為愛你」的觀念等，加上長期的情感心理等原因。過去彰化縣也曾發生日月明功事件、1970年代美國也曾發生舉世震驚的邪教集體自殺事件。

王俸鋼表示，這些團體暴力自殘行為背後賦予的意義其實多是扭曲的，這套特殊的說法、解釋，讓許多成員深信不疑，除非能在離開此團體後，到另一個願意接納的團體，並好好長期接受心理治療，否則並不容易醒悟過來。

(中時 )