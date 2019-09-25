2019年韓國釜山影展行前記者會25日舉辦，共有11部電影將前往釜山，其中截至24日已累積8800萬票房的國片冠軍《返校》，導演徐漢強跟女主角王淨均出席，王淨分享拍攝時最痛苦的是不能吃飯，「我比較肉嘛，大家希望我更貼近角色，就不讓我吃東西。」

不能享用美食，取而代之的是「王淨餐」，只能吃川燙的料理，有次王淨去吃菠蘿油，被影迷認出來，但她卻說：「不能拍照，因為不能讓老闆看到。」電影大賣討論度也高，還有被網友說她像資深男演員李志奇，王自己看了照片也覺得像。

王淨今年大小螢幕通殺，除了電影將要破億之外，今年也入選金鐘獎，她已準備好紅毯禮服，卻始終對自己身材沒信心，淡淡說：「反正就那樣嘛，不要醜到大家就好。」

曾敬驊（左起）、王淨、徐漢強分享拍攝《返校》的心路歷程。（狼谷競技台提供）

日前兩人也到狼谷競技台《電競讚起來》節目宣傳，意外揭出王淨黑暗面，因她在片中和飾演張老師的傅孟柏談師生戀，被問到印象最深刻的橋段，王說是親眼看到傅遭行刑的橋段，「看得蠻爽的啊！誰叫他背叛我！」同片演員曾敬驊則自爆最喜歡「轉角遇到學姊」片段。

同行進軍釜山的另一部新片《江湖無難事》導演高炳權、主演黃迪揚也出席，高說：「會入選釜山，蠻『豪洨』的。」現場被問到另一位主演邱澤被爆追求張鈞甯，高表示不清楚：「拍攝是在去年，跟去年拍攝無關。」黃則說到記者會才知道新聞。

因黑色喜劇《江湖無難事》劇情有關製作電影、僵屍，讓不少人聯想到今年在台爆紅的日片《一屍到底》，高炳權無奈喊冤，稱電影早就拍了，自己看《一屍到底》時就覺得會被連結在一起，還傳簡訊跟邱澤討論一下。

新片《菠蘿蜜》演員吳念軒、陳雪甄、許乃涵今也出席，當中吳飾演來台求學的馬來西亞籍學生，必須為電影學馬來西亞口音，他靠著看當地Youtuber影片學習發音。

釜山行前記者會影人大合照。（國影中心提供）

(中時 )