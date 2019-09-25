連續兩天，中華隊在亞洲盃女籃賽小組賽以類似情形吞敗，昨天跟韓國打了一場低比分比賽，以4分之差飲恨，今天面對日本隊則是下半場挨打，得分上16：51遙遙落後，終場49：78、29分之差吞下第2敗，明天晚上8點出戰印度，尋求本屆亞洲盃小組賽首勝。

本屆亞洲盃女籃賽A級共有8支球隊，前7名隊伍及B級第1名可取得今年11月東京奧運資格賽亞大區預選賽門票，而小組賽分組第1可直接晉級亞洲盃4強，分組二、三名則要交叉對決後產生最後2支4強，中華隊只要明天擊退印度，就能確定至少前6名，可以參加東京奧運資格賽亞大區預選賽。

今天第1節中華隊以4：0展開，接下來日本隊靠籃板、快攻回敬一波12：0攻勢，不過中華隊射手黃鈴娟連砍2記三分球縮小差距，但還是帶著9分差距進入第2節。第2節日本隊陣容作改變，反而給了中華隊反擊機會，以9：0攻勢追平比數，這節中華隊再度透過防守讓日本隊單節只拿6分，單節得分21：6，中華女籃以33：27、6分領先進入下半場。

不過彷彿又像昨天對韓國隊一樣的劇本，上半場表現出色、讓日本隊三分球8投盡墨的中華隊，在第3節遇到危機，日本隊靠著宮澤夕貴2記三分球，加上透過防守讓中華隊難以得分，祭出一波15：0攻勢超前比數，日本隊單節衝出27：9高潮。第4節日本隊持續揚長而去，讓中華隊單節得分又是個位數，7：24遠輸日本隊，未能逆轉戰局。

日本隊193公分的渡嘉敷來夢和185公分的高田真希讓中華隊相當頭痛，渡嘉敷繳出19分、11籃板「雙十」數據，高田19分、8籃板，日本隊在總籃板數上45：31贏了中華隊14個，也搧了中華隊7記火鍋，中華全隊以本場飆進4記三分球獲得12分的黃鈴娟最高，得分次高是陳薇安的6分。

(中時電子報)