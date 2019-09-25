三浦春馬為長澤雅美脫了，他在新作《信用詐欺師JP》中飾演戀愛詐欺美男傑西，與長澤雅美較勁過程竟假戲真做，陷入熱戀，簡直就是愛的羅曼死，他甚至忍不住濕身赤膊從背後環抱長澤雅美，手握手、背貼背捏陶，致敬《第六感生死戀》的激情場面讓長澤雅美也害羞坦承：「我從第一天看到三浦就被迷昏，至今仍懷疑真實生活中有這麼夢幻的人嗎？」

三浦春馬的魅力連男人都難以抵擋，已是3個孩子爸的東出昌大自認輸到脫褲子：「不論以我本人還是角色的身份，我都輸慘了，三浦春馬的魅力實在耀眼得可怕。」三浦春馬卻自曝：「大家的反應讓我好害怕，我其實都是被導演壓著演出甜蜜感。」

除了讓長澤雅美方寸大亂，愛到卡慘死，三浦春馬也靠男色誘惑竹內結子所飾演的香港黑道大姐，兩人上演相差10歲的姐弟戀，浪漫攻勢讓大姐也卸下心防，主動獻吻，而竹內更因為長澤雅美橫刀奪愛罕見動怒，狠把水灑在對方頭上，驚心對峙讓竹內直呼：「我太喜歡這個故事了，反而很擔心沒辦法達到觀眾的期待！」電影27日在台上映。

竹內結子也被年下男誘惑獻吻！ （傳影提供）

(中時 )