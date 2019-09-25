今年經歷婚變低潮的愛紗，今日和蔡旻佑出席「浪浪照護計畫X財團法人流浪動物之家基金會」記者會活動，談及自己的5歲半小狗，在離婚時伴她度過低潮期，「那時牠會撒嬌、拿玩具陪我、還會舔眼淚，讓我感受到滿滿的愛」，她笑說，「摸狗10分鐘可以化解壓力」，瞬間讓愛紗融化，被問到是否期望未來另一半也愛狗，愛紗說希望他也愛寵物。

「浪浪照護計畫X財團法人流浪動物之家基金會」，蔡旻佑和愛紗擔任活動大使。（CHECK2CHECK提供）

同樣擔任活動大使的蔡旻佑說，在工作上若有負能量，回到家中就會吸貓，有小孩幼貓的香味會想吸。擔任一日志工時，看到園區內許多狗狗毛很髒、匍匐前進，因為有皮膚病影響神經系統，但面臨物資、資金匱乏，無法第一時間獲得治癒，因此他下定決心，以後有相關計畫一定要義不容辭參加，自己也有捐款，拋磚引玉，很多線上音樂人願意一起加入這個計畫。即將開唱的蔡旻佑說，演唱會準備差不多，但還是會擔心，放鬆好會有最好的表現，結束再趕去彩排。

「浪浪照護計畫X財團法人流浪動物之家基金會」，蔡旻佑和愛紗擔任活動大使。（CHECK2CHECK提供）

「浪浪照護計畫」由藝人夏和熙發起，邀請到KOL森田、VIC陳仲熙一同攜手結合CHECK2CHECK品牌的團隊，設計多款浪浪T恤，並廣邀演藝圈眾多藝人、KOL及網紅於Instagram及Facebook共同為本活動串連宣導。即日起在CHECK2CHECK活動官網正式開賣，只要認購「買衣送依」活動T恤，每件將會捐出200元給財團法人流浪動物之家基金會，讓這些浪浪得以持續受到良好的醫療照顧，並安穩快樂的生活下去。

(中時 )