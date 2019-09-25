代表國民黨參選台中第七選區立委的莊子富獲國民黨提名總統參選人韓國瑜全力支持。（馮惠宜攝）

第10屆台中市立委第七選區（太平、大里區）選舉，目前浮出檯面的為民進黨現任立委何欣純，以及國民黨提名、由媒體人轉戰政壇的台中廣播總經理莊子富，形成藍綠對決，2020總統選戰決戰中台灣，屯區這一席立委至為關鍵，恐為左右藍綠版圖重要選區。

何欣純深耕屯區，在台中縣市未合併前連續當選三屆市議員，民國101年第8屆立委選舉當時民進黨提名前立委簡肇棟因爆發酒駕案宣布退選，何欣純臨危授命代表綠軍挑戰由前國民黨發言人鄭麗雯，經激烈選戰以5千多票險勝，此役奠定了她立委之路。

何欣純當選立委後，勤跑基層，在105年第9屆立委選舉時，當時國民黨禮讓親民黨籍市議員賴義鍠代表藍軍出征，最後她以63.07％得票率連任成功。

莊子富雖為政治素人，獲地方紅黑派支持，不但在自家廣播開節目持續關心市政，也頻頻受邀上政論節目，知名度擴增，且相準民進黨執政基層民心思變，近來在私菸案，以及陳明文在高鐵遺漏300萬等爭議事件中，莊子富能言敢言，贏得不少支持。

隨著選舉日期愈來愈近，何欣純與莊子富各自努力擴展能見度與支持度，莊子富近日不斷立起大幅與高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜合體看板，深化韓系子弟形象，且頻頻上政論節目，網路聲量不斷竄升。

何欣純則採穩紮穩打、持續深耕基層的策略，迄今未設競選總部，仍以太平大里兩處服務處做為基地，近日也爭取到紙風車劇團到地方演出，9月29日下午4點半在大里塗城國小操場開演「蕃薯森林奇遇記」，希望持續打親子、文化牌讓選民認同。

(中時 )