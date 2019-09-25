第10屆台中市立委第七選區（太平、大里區）選舉，目前浮出檯面的為民進黨現任立委何欣純，以及國民黨提名、由媒體人轉戰政壇的台中廣播總經理莊子富，形成藍綠對決，2020總統選戰決戰中台灣，屯區這一席立委至為關鍵，恐為左右藍綠版圖重要選區。
何欣純深耕屯區，在台中縣市未合併前連續當選三屆市議員，民國101年第8屆立委選舉當時民進黨提名前立委簡肇棟因爆發酒駕案宣布退選，何欣純臨危授命代表綠軍挑戰由前國民黨發言人鄭麗雯，經激烈選戰以5千多票險勝，此役奠定了她立委之路。
何欣純當選立委後，勤跑基層，在105年第9屆立委選舉時，當時國民黨禮讓親民黨籍市議員賴義鍠代表藍軍出征，最後她以63.07％得票率連任成功。
莊子富雖為政治素人，獲地方紅黑派支持，不但在自家廣播開節目持續關心市政，也頻頻受邀上政論節目，知名度擴增，且相準民進黨執政基層民心思變，近來在私菸案，以及陳明文在高鐵遺漏300萬等爭議事件中，莊子富能言敢言，贏得不少支持。
隨著選舉日期愈來愈近，何欣純與莊子富各自努力擴展能見度與支持度，莊子富近日不斷立起大幅與高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜合體看板，深化韓系子弟形象，且頻頻上政論節目，網路聲量不斷竄升。
何欣純則採穩紮穩打、持續深耕基層的策略，迄今未設競選總部，仍以太平大里兩處服務處做為基地，近日也爭取到紙風車劇團到地方演出，9月29日下午4點半在大里塗城國小操場開演「蕃薯森林奇遇記」，希望持續打親子、文化牌讓選民認同。
(中時 )
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