貼文指出彰化縣溪湖鎮○○○幼兒園有老師不當體罰學生的情況，引發多名網友熱議。(擷自臉書社團「靠北惡質幼稚園」／吳建輝彰化傳真)

一名自稱灰色衣服學生的父親出面反駁，指影片對老師的指控都是不實的。(擷自臉書社團「靠北惡質幼稚園」／吳建輝彰化傳真)

今日臉書社團「靠北惡質幼稚園」一則貼文指出，彰化縣溪湖鎮○○○幼兒園有老師不當體罰學生的情況，引發多名網友在貼文下方留言，「這也太惡劣了吧!」、「這好像是安xx」，但也有網友表示「我小孩是給這老師帶的，老師根本就沒影片中這樣！」，目前園方不接受採訪，彰化縣政府已派員稽查，詳細事發原因，待後續調查釐清。

據了解，影片發生時間去年9月，內容顯示該名老師揮舞指導兒歌用的捲紙，請灰衣男童坐好，另段影片則由一名紅衣男童在地板上爬來爬去，所以老師用手拍打男童的腳制止他坐好，是否屬於虐童已移社會處認定，而影片拍攝者目前待確認，根據影片判斷不排除是幼稚園內同仁所拍攝。

而稍早臉書一名自稱灰色衣服學生的父親出面反駁，對於影片當中老師的教導過程事被偷拍側錄，老師疑似拿鐵尺打小朋友都是不實的，並指自己孩子平常真的很難控制，不順心就會開始大哭大鬧，這裡的老師對自己的孩子非常包容，發生這種不實謠言覺得對不起老師，也請各位網友不要再指責老師，並希望影片可以刪除，不要讓老師們心理受創了。

(中時 )