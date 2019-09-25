2020大選逼近，國安會日前召開專案會議指出，大陸當局將會無所不用其極的介入台灣選舉，手段也會愈來愈多元、複雜，研判年底前有可能再斷我1至2個邦交國、並強力反制美日等友好國家對台灣各種形式的聲援，和增加對台的經貿限縮措施。

國安會「因應兩岸關係新情勢專案小組」23日下午3時召開會議，由國安會秘書長李大維主持，總統府今天公布會議內容，針對近來兩岸關係情勢變化，以及今年底前中國對台政策的可能動向進行討論並呈報蔡英文總統。

報告指出中國近來對台灣一波又一波的施壓恫嚇，包括：持續性對台軍演、暫停陸客自由行及大幅縮減團客、抵制金馬獎、利誘索羅門、吉里巴斯與我斷交等等，顯示中國當局正無所不用其極介入2020台灣「二合一」選舉。

國安會認為，在蔡英文總統爭取連任居於明顯優勢下，北京為扭轉選情，對台灣的施壓恫嚇將會愈來愈大，介入台灣選舉的手段也會愈來愈多元、複雜，「可以說，這種情勢是數十年來台灣在國家主權及民主政治上所面臨的最嚴竣挑戰」。

國安會研判，大陸方面可能採取下列手段對台威脅，第一是霸凌式的外交打壓，包括加大力道繼續斷我邦交國，年底前可能再斷我1至2個邦交國； 強力反制美國、日本、歐盟等友好國家對台灣的各種形式聲援；在聯合國、「國際民航組織」等打壓支持台灣的國際行動。

第二是窒息性的經濟施壓，可能持續增加的經貿限縮措施有：進一步限縮陸客、陸生、陸資來台；擴大縮減兩岸航班；暫停兩岸貨幣清算及限縮金融往來；要求代表性台商及重量級企業人士政治表態；威脅終止ECFA。

第三是激化對立的政治操作，像是配合對台灣社會的加強滲透及其代理人，加大上述各種政治操作，全面激化藍綠對立；製造可能撼動人心及選情的危安事件等。

第四是恫嚇式的軍事威懾，可能逐步升高的軍事行動有藉十一大閱兵及北京香山論壇擴大對台威嚇；持續實施對台針對性演訓；中共海軍作戰艦船刻意駛進我鄰接區海域；於台灣周邊海域劃設演習禁航區。

國安會也已研擬相關因應措施，包括聯合美、日等印太區域友我國家，確保台海現狀不被改變，並尋求台灣的國際戰略新定位及外交發展的最佳選項等，以減少對台灣可能造成的衝擊。

(工商 )