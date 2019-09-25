由蔡康永與小S主持的《花花萬物2》邀請「文青女神」張靜初擔任嘉賓，張靜初在節目中透露被母親催婚了，但自己搬出數據調查，稱80後離婚率高達50%，每兩對就有一對離婚的說法嚇退媽媽，讓小S直說：「搞不好妳結婚就開開心心生個孩子就到永遠，也不見得會離婚。」

但張靜初透露，自己對婚姻這件事沒有很樂觀，對於婚姻沒有憧憬，認為大家像朋友方式在一起挺好的，能相處就能一直維持下去，讓小S點頭如搗蒜，蔡康永則發現小S在節目中落淚，頻頻質問她，還放箭：「妳還講得出來結婚生孩子到永遠？講這句話不心虛嗎？」讓小S好氣沒好笑說：「我完全不心虛，我現在婚姻很好。」直呼自己是笑到哭。

小S再度於節目中虧林志玲。（friDay影音提供）

當節目聊到電影《富春山居圖》時，蔡康永說：「我就不想講這一部，因為裡面有一個小S很想罵的人。」張靜初直問誰，小S再次虧林志玲，「如果是《富春山居圖》好像不是妳（張靜初）的關係耶，裡面好像有一位已經退出影壇的一位嫁作人婦的林太太。」讓蔡康永解釋喊說林志玲沒有退出演藝圈。《花花萬物2》friDay影音全台獨家播出。

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