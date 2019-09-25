主持人陳明珠被鄉民封為「國民女友」，曾以《客庄好味道》節目入圍電視金鐘獎行腳節目，除了擔任行腳節目主持人長達8年，也曾與金曲獎最佳客語歌手的羅文裕合作歌曲獻唱，並拍攝多支影像宣傳代言，也擔任廣播電台《客家妹來打卡》主持人，如今主持廣播節目才不過1年多，便入圍廣播金鐘獎教育文化節目主持人獎。

陳明珠所主持的《客家妹來打卡》為了打破母語隔閡，將國語、客語、英語、日語等多元穿插節目之中，以訪問及音樂的型態做為節目主軸，聊時事、音樂、戲劇、藝術、健康等話題，從當日分享的話題當中，挑出一句生活用語教大家客家話，讓客語更加生活化。

陳明珠很感謝鄉親一直以來的疼愛與支持，廣播節目時常有聽眾call in進來分享現場生活化的場景，例如正在務農的大哥熱情跟她打招呼，讓她很感動真的有人在收聽著自己的節目，甚至有阿婆從70多歲開始就收看她的電視節目，現在轉戰空中，每到節目時間阿婆也準時收聽廣播，彷彿明珠就在阿婆身邊陪伴聊天。

在問及敲下金鐘的期待，陳明珠說今年頒獎典禮父母也會一同參加盛會，由於她一直都忙於工作，很長一段時間沒有放假了，她計畫若有幸得獎之後，能夠與家人、朋友一起去露營，還透露這次造型團隊非常用心準備服裝，絕對會跟之前造型很不一樣，會有一些尺度上的挑戰。

(中時 )