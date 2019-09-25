第54屆電視金鐘獎即將在10月5日於國父紀念館舉辦，今年典禮仍由黃子佼主持，不過他的搭檔不同於以往，是從入圍名單中邀請，繼公布亂彈阿翔與Sandy後，主辦單位又再公布找來Lulu師徒同台，更安排黃與金馬影后謝盈萱來場特別橋段。

謝盈萱以《魂囚西門》入圍今年金鐘迷你劇集（電視電影）女主角獎，對於今年金鐘，她除了等待揭獎外，還有特別橋段與主持人黃子佼互動，謝不諱言現在心情是覺得好玩，但是又很緊張。

已是戲精的謝盈萱表示金鐘當晚合作橋段反而比入圍者更緊張，她希望典禮能順利好看，比自己是否得獎更重要，她之前在宣傳電影時，就曾接受過黃子佼的訪問，當時聊得非常開心，也覺得對方很會主持，還開玩笑說：「當晚就任佼佼哥蹂躪吧！」

另Lulu這次與黃子佼師徒同台，她笑說：「其實覺得我們絕對有一定的默契，而且佼哥太了解我，我在他面前太赤裸了！」之前兩人一起主持尾牙，她就差一點點要唸錯一個很重要的資訊，不過話還卡在喉嚨，黃就已經知道了，已經準備好要說什麼救場，所以完全不緊張也不擔心。

(中時 )