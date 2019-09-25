一架屬印度空軍戰術和空戰發展學校(TACDE)的雙座MiG-21戰機，今天早晨在其位於中央邦的瓜廖爾空軍基地(Gwalior AFB)附近墜毀，兩名飛行員安全彈射，已經獲救。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，當地警察局長魯多夫‧艾爾凡斯(Rudolf Alvares)說：「時間發生在早上10點，據墜毀地點附近的村長回報，他們已經找到兩名飛行員了。」

雖然印度空軍已有Su-30MKI這樣較先進的戰機，但MiG-21的數量仍然龐大，雙座型還擔任部訓教練機任務。(圖/IAF)

隨後網路上的影片已公布，飛行員降落在田地裡，已由救援人員找到，送上直升機前往醫院治療。

印度空軍有著全世界最差的飛行紀錄，今天是今年的第12次墜機事件。空軍空軍已下令對該事件進行調查，以確定墜機原因。

Unconfirmed images of MIG 21 crash in Gohad, Bhind Madhya Pradesh. @IAF_MCC @101reporters pic.twitter.com/tLYR2ZDmPZ — Prabhatesh Tripathi (@prabhatesh) 2019年9月25日

自2016年以來，印度空軍的墜機紀錄相當可怕，已經損失了27架飛行器，其中包括15架戰鬥機和12架直升機。

在2016~17財年，印度失去6架戰鬥機、2架直升機、1架運輸機和1架教練機。

該數字在2018~19財年又急劇上升，損失了7架戰鬥機、2架直升機和2架教練機。其中，還包括戰鬥損失，也就是2月27日，飛行指揮官瓦塔曼上校(Abhinandan Varthaman)駕駛MiG-21戰鬥機遭到巴巴基斯坦空軍的擊落，前幾天，巴基斯坦將擊墜紀錄從JF-17梟龍戰機，歸給F-16戰隼戰機。

同一天，一架Mi-17直升機也墜毀，造成6名空軍人員喪生，此事故的原因不明，有一說是被印度空軍自己擊落的。本月初，一架An-32運輸機在阿魯納恰爾邦墜毀，機上13名人員喪生。

印度空軍墜毀率最高的是MiG-21戰機，這是蘇聯時代就問世的單引擎、多用途戰鬥機，也能執行地面攻擊任務，印度在1960年代自蘇聯申購，並於2006年，進行相當大程度的航電升級，包括多功能雷達、地面追踨，和通信系統，能夠加掛精準導引炸彈，更改後的稱為MiG-21「公牛式」( Bison)。雖然作戰性能提升，但是機體結構和引擎沒有修改，所以仍然故障頻傳。印度寄望自製的光輝戰機能夠替代。

(中時電子報)