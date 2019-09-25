今年雙十晚會「2019攜手世界．台灣耀飛」移師桃園戶外擴大舉辦，晚會卡司陣容比照跨年晚會等級，近來慶祝晚會轉型流行歌手加入，玖壹壹、畢書盡等人氣偶像今年都在受邀之列，國寶級歌壇情侶-張琪及謝雷，合體演出跨世紀經典「傻瓜與野丫頭」，一系列群星會老歌新編，令僑界及粉絲高度期待。

金曲歌后曹雅雯和台語小天王許富凱今（25日）出席「2019攜手世界．台灣耀飛」晚會記者會，兩人搭配豪華舞群，大陣仗演出「帽子歌后」鳳飛飛經典組曲，優美歌聲彷彿時光機帶大家回到台灣美好年代，主辦城市桃園表示，一代巨星鳳飛飛是大溪人，希望大家以歌聲來懷念永遠的桃園之光，晚會將有更多鳳飛飛的金曲呈現，呼籲全國鳳迷搶票趁早。

從小就是鳳迷的曹雅雯，坦言受邀時十分忐忑，要在偶像的故鄉而且在盛大的雙十慶典上演出，一想到台下坐滿幾萬僑胞，頓時自己覺得壓力超大，只好抓著許富凱密集練唱，唱台語歌曲十分拿手到位的許富凱，透露被安排在晚會中演繹費玉清歷年經典，記者會現場直接來段小哥模仿秀，招牌〈晚安曲〉唱得唯妙唯俏。許富凱說兩位歌壇的大前輩，鳳姊已在天上當天使，小哥辦完巡演也要封麥，抱著尊敬的心情，希望和默契最好的曹雅雯，盡力去詮釋兩位的傳奇巨星的時代金曲，讓粉絲一解思念之情。

(中時 )