「前瞻」超落後 衛福部、農委會實現率不到兩成 （影/中天新聞）

農委會為加強輿情、農業訊息回應，今年編列1450萬元預算公開招標，招募4名專責編制人員，要提升公部門回應假訊息的量能，最後以1008萬標出去。但目前效果超差，不僅農委會在PTT上的官方帳號被停權、YouTube上的訊息回應小組，頻道僅15人訂閱。因此也引發立委痛批，認為「預算先拿到才開始寫計畫」，只為了把錢丟出去。

立法院經濟委員會邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況並備質詢，立委徐永明指出農委會「108年加強農業訊息因應對策計畫」，最後以1008萬元委外執行，但目前看到的效果是，「PTT帳號（帳號名稱Qutty）被停權」，他進一步質疑，農委會在YouTube的澄清訊息的影片僅15人訂閱，昨天也只有5人觀看，4天前25人看，之前多一點、200多人觀看，效率是不好的。對此，陳吉仲回應，有檢討的空間，但他強調，農委會的臉書就有30幾個。

另外，農委會被質疑「前瞻」實現率不到兩成，立委陳彥秀表示，「更擔心錢沒有花在刀口上，是為了消化預算而執行」。針對農委會的部分，陳吉仲回應「因為現在是汛期，很多工程要等之後才開始進行」，他還掛保證說「我們一定可以讓執行率在今年年底，超過八成五、甚至九成的目標」。

對此，有網友見了消息，吐槽表示「1008萬換到15個訂閱，還不如花500萬feat50個奶妹，絕對150個訂閱起跳」，其他人也酸說，「農委會真的莫名其妙」、「15個有夠好笑，我的帳號都還比這多，那1000萬給我好」、「納稅錢這樣花，厲害了」。

不過也有眼尖的網友發現，遭立委質疑效果的新聞公布後，「現在YT訂閱爆增到2.8萬了，不過觀看還是只有幾百個XD」、「蟑螂開始做事了喔，真欠罵」、「蟑螂們切換帳號都沒時間了還看個屁！」

(中時電子報)