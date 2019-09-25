興建於1982年的雲林縣麥寮鄉橋頭派出所，經檢測後判定為海砂屋，讓員警與洽公民眾膽戰心驚，雲林縣政府因此台塑企業共同出資4400餘萬元進行重建，25日舉辦啟用典禮，讓員警與地方民眾免於海砂屋的威脅。

雲林縣台西警分局橋頭派出所新建廳舍落成啟用典禮，25日由縣政府首席顧問張清良、麥寮鄉長蔡長昆、雲林縣警察局長顏旺盛、雲林縣議會副議長蘇俊豪、台塑六輕管理部副總陳文仰、塑化公司協理黃耀南、立委參選人張嘉郡等人共同主持。

雲林縣警局表示，橋頭派出所原有廳舍已有30餘年歷史，自從台塑六輕建廠後，帶動地方經濟繁榮，隨之而來的治安與交通負荷也與日俱增，雲林縣警察局為因應此趨勢，亦將員警數擴增至17人。

隨著橋頭派出所業務量日趨增加，其軟、硬體設備已不敷需求，且建築物老舊不勘使用，故在地方人士積極奔走下，由台塑企業出資捐助3641萬元，縣政府編列800萬元配合款，進行原址拆除重建工作。

縣警局指出，新建廳舍為兼顧橋頭地區未來發展性，故以員警數25人規畫設計基礎，興建總樓板面積1138平方公尺、地上3層建築物，新廳舍格局方正兼具現代時尚及典雅簡約風格，提供民眾更優質、舒適的洽公環境。

陳文仰說，台塑企業除捐建橋頭派出所外，2015年捐贈台西警分局總價264萬元的3輛警備車，以及2017年捐贈6850餘萬元協助建置雲林縣麥寮、東勢、台西、四湖四鄉重要路口監視器及員警意外險、防寒雨衣、電腦主機等，盼讓警民一家親、地方長治久安。

(中時 )