夭壽喔，這款後叔竟然在老婆面前對妻與前夫生的女兒上下其手猥褻，被害人母親見狀阻止，竟還遭到揮拳暴力毆打；甚至故意支開老婆，對他繼女下毒手逞獸慾，母女再也無法忍受，決心要告這無天良的狼父。

這名住在中部地區的媽媽說，她是帶著女兒改嫁給後來的丈夫，7年前有次被告丈夫特意將她支開，沒想到返家就見到丈夫和女兒兩個全裸在床上，當時丈夫以跪姿在女兒身上。當時才國小的女兒面對她暴怒質問，還哭著要她別生氣，而丈夫則是保證自己絕對不會再犯，說自己會善待兩母女。

當時她因心軟而沒有提告，並將女兒送回前夫家，直到這些年女兒長大才又來跟他住。未料，去年有次媽媽進浴室洗澡聽不到外面聲響，丈夫竟對躺在床上看電視看到打起盹的16歲繼女上下其手，據法院判決書說，被告強脫繼女的衣褲性侵被害人驚醒就見到繼父壓在自己身上，嚇得高喊「救命」。

在洗澡的媽媽聽到女兒呼救，衝出浴室就見到丈夫壓在女兒身上，直呼「你不要這樣」，試圖阻止反被推開，最後還是她拿出手機錄影蒐證，丈夫才悻悻然罷手。

被害人母親告訴法官，事後丈夫甚至對她暴力威脅說「會讓我死」，申請保護令後她才將此事告訴前夫，並對現任丈夫提告。法院在審理後，依照《強制性交罪》判處被告有期徒刑3年2個月，可上訴。

(中時電子報)