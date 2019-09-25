秀智轉身露出半球。（圖／翻攝自ellekorea、ellekorea IG）

24歲韓國女星秀智（本名裴秀智）過去被封為「國民初戀」，最近她到巴黎參加DIOR時裝周，和賈靜雯、Angelababy等人同場比美。秀智當天選穿一襲細肩帶長禮服，頭頂著最新的豔紅髮色，看來清新又十分有女人味，一撩髮轉身還露出性感半球，讓網友直呼戀愛了。

秀智今年3月宣布離開JYP娛樂，加入Management SOOP，成為孔劉、孔曉振等人的師妹。近日秀智現身巴黎時裝活動，她看來心情超好，一到現場就向在場粉絲與媒體不停打招呼，回眸一笑轉身時還側乳外洩，前凸後翹又有料的好身材，成為全場焦點之一。

此外，先前傳出秀智有望加入湯唯導演老公金泰勇的新片《Wonder land》，近日又傳出男主角可能是剛跟宋慧喬（喬妹）組成螢幕情侶的朴寶劍，對此，朴寶劍公司證實有收到邀約，但還在評估，尚未確定是否會跟秀智合體搭檔演出。

(中時電子報)