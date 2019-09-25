花蓮黎明教養院今年九月榮獲「人道奉獻」總統文化獎，院方立即就將這個喜訊告訴遠在加拿大的創辦人－羅樂道牧師，院方下月才要北上受獎，一同與牧師分享喜悅，沒想到近日傳來牧師於23日安詳離世的消息，院方一方面悵惋，另一方面也感概有即時告知牧師這個喜訊，感謝羅牧師一生奉獻。

據教養院文獻記載，羅牧師與妻子羅愛蓮於1968年帶著年僅2歲的兒子自加拿大遠赴台灣傳教，並於隔年生下罹患唐氏症的次子，接著收養腦性麻痹與多重障礙的原住民女孩。

迎接特殊的孩子並沒有讓兩夫妻一蹶不振，反倒讓他們在1973年第一次服務工作結束後，化悲憤為力量，返回加拿大進修特殊教育學程，並讓孩子進入啟智學校受教，並於1975年再度來台，而這次夫妻倆提著兩大箱特殊教育所用教材與教具，在花蓮辦起了「憨囝仔的學校」。

1977年黎明啟智中心成立，羅牧師就在花蓮四處拜訪，將那些因父母不知如何管教、照護而被關在鐵籠、鎖在牆角的孩子帶出，接受教育。從一開始的5人小班起步，即便羅牧師晚年回到加拿大，但黎明仍持續壯大，到如今成為200多位身心障礙人士的避風港。

1994年教養院大樓落成，羅牧師專程千里而來關懷，院方也一直與羅樂道保持聯繫，將活動與院內的資訊和他交流。此次榮獲「人道奉獻獎」，羅牧師卻先行離去，也讓不少人感嘆好在有即時與羅牧師分享這個喜訊，在感傷之餘，感謝羅樂道的付出。

(中時 )